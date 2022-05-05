Пике поставил Роналду из «Реала» выше Роналду из «МЮ»: «В Англии он больше думал о шоу»

сделал выбор между времен «МЮ» и времен .

Форвард играл за манкунианцев с 2003 по 2009 год, затем перешел в «Реал» и выступал там до 2018 года. С этого сезона португалец вновь в .

«Думаю, в «МЮ» он играл больше как вингер, он больше думал о том, как устроить шоу, зрелище.

В «Реале» он начал играть как центральный нападающий, стал центром атакующих действий, забил много голов и сыграл очень важную роль в победе мадридцев в Лиге чемпионов и чемпионате .

Выбрать тяжело. Пожалуй, выберу «Реал», там он выиграл больше трофеев», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Гари Невиллу для Sky Sports.