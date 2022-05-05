Жерар Пике: «У Педри высокие шансы стать лучшим игроком мира. Гави тоже очень хорош»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высоко оценил перспективы хавбека Педри.

«У него высокие шансы стать лучшим футболистом мира.

Гави тоже очень хорош для своего возраста. У нас много талантливых футболистов. Им еще нужно вырасти, однако прямо сейчас они очень хороши», – отметил Пике в интервью Гари Невиллу для Sky Sports.

Со статистикой 19-летнего Педри, пропускающего концовку сезона из-за травмы, можно ознакомиться здесь, 17-летнего Гави – тут.

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