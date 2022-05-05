Жерар Пике: «У Педри высокие шансы стать лучшим игроком мира. Гави тоже очень хорош»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высоко оценил перспективы хавбека Педри.
«У него высокие шансы стать лучшим футболистом мира.
Гави тоже очень хорош для своего возраста. У нас много талантливых футболистов. Им еще нужно вырасти, однако прямо сейчас они очень хороши», – отметил Пике в интервью Гари Невиллу для Sky Sports.
Со статистикой 19-летнего Педри, пропускающего концовку сезона из-за травмы, можно ознакомиться здесь, 17-летнего Гави – тут.
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