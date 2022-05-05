Жерар Пике: «Холанд – чистый форвард, Мбаппе более разносторонний. Оба способны выиграть «Золотой мяч»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Они входят в число лучших футболистов на данный момент. Они очень молоды и потенциально способны получить «Золотой мяч».

Думаю, что Холанд – это скорее чистый форвард, очень сильный и забивающий много мячей. Мбаппе же более разносторонний футболист, способный выступать и на фланге, и в центре атаки.

Оба очень хороши. У меня не было возможности сыграть против Холанда, но против Мбаппе я играл. Сложный выбор», – сказал Пике в интервью Гари Невиллу для Sky Sports.

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