Дзюба собирается уйти из «Зенита» летом. У него есть предложения из России и Европы (RT)

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Артем Дзюба собирается покинуть «Зенит».

Как утверждает RT, ссылаясь на источники, близкие к ситуации, нападающий не планирует продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

Дзюба не хочет оставаться в «Зените» и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. С местом продолжения карьеры он определится в ближайшее время.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и отдал 7 передач в 36 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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