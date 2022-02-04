Дзюба не намерен переходить в «Фенербахче» и хочет остаться в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в настоящее время не планирует уезжать играть в турецкий чемпионат.
Сегодня появилась информация, что 33-летний игрок обсуждает возможный переход в «Фенербахче».
Однако, как сообщает Metaratings, игрок хочет остаться в России – либо в «Зените», либо в другом клубе РПЛ.
Летом истекает срок контракта Дзюбы с петербургской командой, он станет свободным агентом.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Рубина», однако в «Зените» исключили возможность его ухода этой зимой.
Статистику Дзюбы можно изучить здесь.