Дзюба не намерен переходить в «Фенербахче» и хочет остаться в РПЛ

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в настоящее время не планирует уезжать играть в турецкий чемпионат. 

Сегодня появилась информация, что 33-летний игрок обсуждает возможный переход в «Фенербахче»

Однако, как сообщает Metaratings, игрок хочет остаться в России – либо в «Зените», либо в другом клубе РПЛ.

Летом истекает срок контракта Дзюбы с петербургской командой, он станет свободным агентом. 

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Рубина», однако в «Зените» исключили возможность его ухода этой зимой. 

Статистику Дзюбы можно изучить здесь.

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