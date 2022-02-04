Дзюба не намерен переходить в «Фенербахче» и хочет остаться в РПЛ

Нападающий в настоящее время не планирует уезжать играть в турецкий чемпионат.

Сегодня появилась информация, что 33-летний игрок обсуждает возможный переход в .

Однако, как сообщает Metaratings, игрок хочет остаться в России – либо в «Зените», либо в другом клубе .

Летом истекает срок контракта Дзюбы с петербургской командой, он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны , однако в «Зените» исключили возможность его ухода этой зимой.

Статистику Дзюбы можно изучить здесь.