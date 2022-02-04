Дзюба провел переговоры с «Фенербахче» (Takvim)

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче».

По информации Takvim, турецкий клуб провел переговоры с 33-летним форвардом о возможном трансфере.

Стороны обсуждали условия потенциальной сделки и в ближайшем будущем планируют встретиться еще раз.

Срок контракта Дзюбы с «Зенитом» истекает летом, он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Рубина», однако в «Зените» исключили возможность его ухода этой зимой.

Статистику Дзюбы можно изучить здесь.

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