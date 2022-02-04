Дзюба провел переговоры с «Фенербахче» (Takvim)

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в .

По информации Takvim, турецкий клуб провел переговоры с 33-летним форвардом о возможном трансфере.

Стороны обсуждали условия потенциальной сделки и в ближайшем будущем планируют встретиться еще раз.

Срок контракта Дзюбы с «Зенитом» истекает летом, он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны , однако в исключили возможность его ухода этой зимой.

Статистику Дзюбы можно изучить здесь.