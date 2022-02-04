Дзюба провел переговоры с «Фенербахче» (Takvim)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче».
По информации Takvim, турецкий клуб провел переговоры с 33-летним форвардом о возможном трансфере.
Стороны обсуждали условия потенциальной сделки и в ближайшем будущем планируют встретиться еще раз.
Срок контракта Дзюбы с «Зенитом» истекает летом, он станет свободным агентом.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Рубина», однако в «Зените» исключили возможность его ухода этой зимой.
Статистику Дзюбы можно изучить здесь.