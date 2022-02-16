«Зенит» рассчитывает на Дзюбу, переговоры пройдут летом. Контракт продлят автоматически, если у форварда будет 70% игрового времени («Матч ТВ»)

Будущее нападающего Артема Дзюбы в «Зените» остается неопределенным.
По информации «Матч ТВ», стороны проведут переговоры о продолжении сотрудничества по завершении сезона.
Летом истекает срок контракта 33-летнего форварда с петербургским клубом, он станет свободным агентом.
При определенных обстоятельствах договор Дзюбы может быть продлен автоматически.
Это произойдет, если футболист проведет в этом сезоне 70% от общего количества игрового времени в «Зените». На данный момент показатель составляет примерно 60%.
«Матч ТВ» уточняет, что на Дзюбу в «Зените» рассчитывают. Ранее сообщалось, что окончательное решение будет принимать главный тренер Сергей Семак.