«Дзюба и Кокорин в «Химках» – исключено. Не хотим, чтобы кто-то выделялся зарплатой, смотрим на молодежь». Терюшков о транфсерах

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«Химки» не подпишут Артема Дзюбу и Александра Кокорина летом.

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему приглашение двух форвардов в команду маловероятно.

«Кокорин в «Химках» летом? Думаю, этого не будет, исключено.

Юран умеет работать с молодежью, раскрывать ее. Будем смотреть на потенциал ребят из олимпийского училища и из «Химок-2». Наша молодежь – наш приоритет, а не иностранцы, тем более в нынешней ситуации мы этого делать не хотим.

Дзюба в «Химках»? Мы не тратим большое количество денег, у нас есть эффективный бюджет. Мы показываем эффективную игру при небольших вложениях.

Мы бы не хотели, чтобы кто-то выделялся в зарплатной ведомости. Здесь вопрос в зарплате Дзюбы, поэтому это крайне маловероятно. Нет, мы бы не хотели, чтобы кто-то чувствовал превосходство в зарплате», – сказал Терюшков.

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