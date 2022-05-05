Дитмар Хаманн: «Гвардиола душит свои команды и игроков, не давая принимать решения. Сравните с Анчелотти или Клоппом»

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Дитмар Хаманн раскритиковал Пепу Гвардиолу после вылета из Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» (1:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выбыл из турнира.

«Если вы наделяете игроков ответственностью, они действуют ответственно. Если вы пытаетесь играть за них, то нет.

Гвардиола душит свои команды и своих игроков, не давая принимать собственные решения.

Сравните это с командами Карло Анчелотти или Юргена Клоппа», – написал бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Камбэк «Реала» – не только магия и характер. Разница в заменах: Анчелотти идеально прочувствовал матч, а Пеп ошибся во всем и предал ценности

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