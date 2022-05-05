Черданцев о комментировании матча «Реала» и «Сити»: «Мои прогнозы давно стали притчей во языцех. Даже жена ругает: «Никогда не говори ничего заранее»

рассказал о репортаже матча между «Реалом» и .

В конце второго тайма, при счете 1:0 в пользу «горожан», Черданцев сказал, что «нас ждет английский финал» в . После этого мадридцы отыгрались и победили.

«Это мой главный прокол – рассуждения, что «Сити» уже в финале, что болельщики могут собираться в дорогу. Но, мне кажется, такое ощущение было не у меня одного.

И мне простительно, потому что я не принимаю участия в матче. А вот то, что игроки «Сити» засобирались в финал раньше времени, их сильно подвело.

Комментатору тоже нужно понимать, что игра идет до финального свистка, интрига сохраняется до последней секунды.

Но у меня есть минус, который преследует меня много лет, невозможно от него никак избавиться. Можно сказать, это уже неотъемлемая часть меня. Меня даже жена, главный критик, ругает: «Никогда не говори ничего заранее».

Давным-давно мои прогнозы, с которыми я слава богу закончил, уже стали притчей во языцех. Когда кажется, что может произойти какая-то вещь, лучше это не озвучивать. Все может пойти ровно наоборот. Но поскольку я человек живой, эмоциональный, как и футболисты… Да, иногда лучше придержать прогноз и промолчать.

Поскольку я проживаю матч вместе с игроками, так получилось, что в какой-то момент я оказался на стороне «Сити».

И хотя даже сказал после гола, что «Реал» на своем поле еще может сравнять, что игра еще не закончена, у меня вообще не было ощущения, что забьет два. Характер игры об этом не говорил», – заявил комментатор «Матч ТВ».

«Меня даже жена ругает: «Никогда не говори ничего заранее». Мы позвонили Черданцеву сразу после «Реал» – «Сити»

«Реал» понимает, что такое не отыгрывается». Черданцев предсказал английский финал – и приговорил «Сити»