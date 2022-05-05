Карло Анчелотти: «Никто не думал, что «Реал» сыграет в финале, но теперь мы там. Здесь все по-особенному»

считает, что в «Реале» все происходит по-особенному.

«Реал» обыграл в полуфинале Лиги чемпионов (3:1, первый матч – 3:4) и вышел в финал.

«Произошло что-то странное. У нас уже были такие фантастические вечера.

Мы играли против очень сильных команд, команд, считающихся претендентами на победу в . Но футболисты никогда не сдавались.

Здесь все по-особенному. Никто не думал, что «Реал» сыграет в финале, но теперь мы там», – сказал главный тренер мадридского клуба.

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!