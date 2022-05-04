Экс-игрок «МЮ» Форчун: «Роналду в 2003-м сразу сказал, что собирается стать лучшим. Он всегда уверен в себе – и в 17 лет, и в 37»

Бывший полузащитник высказался о .

«Я видел, как работает Роналду. Решимость, страсть, верный настрой – у него есть все.

У него всегда есть уверенность и вера в себя – что в 17 лет, что в 37. Я помню, как он пришел в клуб в 2003 году и сразу сказал нам, что собирается стать лучшим. Такой настрой и вся проделанная им работа невероятны. Он надевал гири на лодыжки и делал перешагивания, каждый день ходил в зал, оттачивал каждую деталь своей игры.

Если кто-то из футболистов – молодых или более опытных – нуждается в примере для подражания, то вот он!» – сказал Форчун Ladbrokes.

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