Роналду – фанатам «МЮ»: «Наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы добиться славы для «Манчестер Юнайтед»

поблагодарил болельщиков после матча с «Брентфордом» (3:0).

«И вновь прекрасная поддержка трибун. Давайте воспользуемся возможностью последней игры в сезоне на , чтобы поблагодарить наших замечательных болельщиков, которые пережили трудный сезон рядом с нами и никогда не покидали нас.

Спасибо, ребята. Ваша поддержка невероятно важна для нас. Наша цель – становиться лучше каждый день, чтобы мы могли добиться того, чего мы все хотим: славы для «Манчестер Юнайтед»!» – написал форвард манкунианцев в инстаграме.