Рой Кин: «Я бы держался за Роналду. Зачем «МЮ» избавляться от игрока, который забивает так много? У клуба есть проблемы посерьезнее»

Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» следует удержать в команде.

«Трансфер Роналду был краткосрочным решением, принятым ради фанатов, ради повышения цены акций. Но он все равно забивал. У «Манчестер Юнайтед» есть проблемы посерьезнее, чем у Криштиану Роналду.

Думаю, что его голы и игра гарантируют, что он останется в клубе. Но «Манчестер Юнайтед» должен собрать игроков вокруг него, нужно подписать других нападающих, должна быть конкуренция за место в составе.

Конечно, нехорошо, когда твоему лучшему бомбардиру, человеку, от которого ты зависишь, 37 лет. Но я бы определенно держался за Роналду.

Возможно, будет необходимость поговорить с ним о стиле игры, о том, что он не будет играть каждую неделю. Зачем избавляться от игрока, который забивает так много? Не вижу в этом логики», – сказал бывший полузащитник .