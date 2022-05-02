Матч «Реал» – «Ман Сити» в ЛЧ будет судить Орсато, на игру «Вильярреал» – «Ливерпуль» назначен Маккели

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Назначены судьи на ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Вильярреалом» (первая игра – 2:0). Главный арбитр – Данни Маккели, ассистенты – Хессел Стегстра, Ян де Врис. Резервный судья – Сердар Гезюбююк. ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (все – Нидерланды).

4 мая «Реал» примет «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» (первая игра – 3:4). Судить игру будет Даниэле Орсато, ассистенты – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини. Резервный судья – Давиде Масса. ВАР – Массимилиано Иррати, АВАР – Паоло Валери (все – Италия).

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

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