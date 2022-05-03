Арсен Венгер: «У «Реала» средняя защита, но выдающийся вратарь, а реализация моментов – лучшая, что я видел в ЛЧ. Но «Ман Сити» сильнее»

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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

– У «Реала» обычная защита, если не сказать средняя, но выдающийся вратарь.

В полузащите играют умелые футболисты, способные принимать очень умные решения, однако они уже в возрасте. Когда они преодолевают прессинг, то способны отдать убийственный пас.

Также у них два форварда. Один из них делает все, что вы хотели бы видеть, каждое его движение, каждое принятое решение – это мечта для людей, понимающих футбол. А второй, Винисиус, способен в одиночку создать момент.

– Кто фаворит?

«Ман Сити». Это более сильная команда. Единственная их уязвимость – забросы за спину их защите, когда Уокер не играет.

И у «Реал Мадрид» выдающаяся реализация моментов. У них самый высокий показатель конверсии моментов в голы, что я видел в Лиге чемпионов, – сказал Венгер.

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