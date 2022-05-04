Хорхе Карраскаль: «В России ситуация лучше, чем в Колумбии. Такие уж трущобы вряд ли встретятся»

рассказал о детстве и юности в Колумбии.

– Ты рассказывал, в каком опасном районе рос: преступность, торговля наркотиками и краденым. Что заставило выбрать футбол?

– У любого человека, даже из неблагополучного места всегда есть выбор, в каком направлении пойти.

Самый легкий путь – всегда худший. Хватайся за пистолет, иди с ним на дело – чего проще? Или наркоторговля: грязные деньги, но легкие, такое притягивает. Если есть возможность этого избежать, то избежать нужно.

– Как ты это сделал? Родители или тренер настояли, плохой пример научил?

– Видел парней, которые выбирали легкий путь. Выбрали – и одни сели в тюрьму, другие убиты… Когда ты видишь, как жизнь может сломаться через колено, это открывает глаза.

Хочу поблагодарить и еще кое-кого. В Колумбии действовала скаутская программа Casa Talento: люди ездили по стране и искали подающих надежды мальчишек. Меня выделили из числа сверстников в Картахене и принялись работать со мной персонально: окружили вниманием, объяснили, какой может быть жизнь. По сути, дали путевку в жизнь.

– Что хорошего тебе дала улица?

– По сути, она и сделала меня личностью. Научила жить, выживать одному, сражаться. Уважать старших и просто окружающих.

На улице я рос с разными людьми и усвоил: будь ты богачом или бедняком без гроша в кармане, ты все еще человек и заслуживаешь теплого отношения. Возможность вырваться наверх предоставится каждому, главное ею воспользоваться.

Другой урок: нужно быть благодарным за каждый день под солнцем. Даже те, кто рос рядом со мной в неблагополучной обстановке, был счастлив. Так что важно ценить, что имеешь сейчас.

Помню, я был маленьким, но уже играл. Мой дядя владел своей командой и позвал меня. У родителей не было денег на проездной на автобус для меня. Приходилось мотаться по два часа туда-обратно. Каждый день!

Чтобы все-таки хватало на билеты, мы искали в земле медную проволоку, очищали ее и сдавали в пункты приема металла. Мыли мотоциклы, красили дома. Хоть какие-то, но деньги. Бутсы-то нам тоже в командах не выделяли, приходилось копить самим.

Могу чего-то не знать, но уверен: в России ситуация лучше, чем в Колумбии. Такие уж трущобы вряд ли встретятся. А у нас жизнь за последние 20 лет не сильно улучшилась, – сказал полузащитник .