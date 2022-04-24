Хорхе Карраскаль: «Ничего не знал про Москву, когда приехал в ЦСКА. Только то, что она где-то есть. Отличный город»

поделился впечатлениями от Москвы и рассказал о Колумбии.

– Нужно увидеть город, страну, пожить в ней чуть-чуть, а только потом делать выводы. Мне было, наверное, проще, чем остальным: я вообще ничего не знал про Москву, когда приезжал. Только то, что она где-то есть на этом свете – и все. Максимум – посмотрел фото в интернете.

– Честно?

– Да! Понимаешь, я легок на подъем, мне важнее самому приобщиться к культуре, прочувствовать местную жизнь, чем слушать чьи-то отзывы. Мечта всех южноамериканских мальчишек, которые выбирают футбол – играть в Европе. Два раза над предложением ЦСКА я не думал!

– И как тебе Москва?

– Отличный город, я на все сто процентов в своей тарелке! Здесь красиво и комфортно.

– Ну а Колумбия твоими глазами – какая она?

– Тоже очень красивая. Здесь регионы сильно различаются между собой, в каждом много интересного, свои культурные особенности. Люди счастливые, радушные, они буквально окутывают тебя теплотой. У нас великолепные пляжи, шикарные острова, много мистических мест, которые так и притягивают.

Любой, кто приедет в Колумбию, будет наслаждаться жизнью на все сто процентов. Да, Пабло Эскобар и его история – возможно, первое, что приходит на ум о моей стране. Но все случилось уже давно, и теперь большинство знает об этом только по фильмам.

– Ты родился в Картахене – город немаленький, даже миллионник, – но затем перебрался в более крупную Боготу. Столицу с ее восемью миллионами при желании можно сравнить и с Москвой. Причины переезда – чисто футбольные?

– Да, все самые сильные клубы Колумбии именно в Боготе. В детстве у меня было всякое: в жизни возникали разные ситуации, потому я много времени проводил на улицах, где бывало неспокойно (улыбается).

Но когда я достиг внутреннего равновесия, вырулил в сторону футбола и принял решение посвятить жизнь игре, сразу перебрался в Боготу. Так я встал на правильный путь, – рассказал игрок .