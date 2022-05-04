Хорхе Карраскаль: «Очень хотел бы, чтобы ЦСКА меня выкупил. Здесь я уверен в завтрашнем дне»

Полузащитник Хорхе Карраскаль хочет, чтобы ЦСКА выкупил его у .

– Свое будущее ты называл вопросом между ЦСКА и «Ривером». А самому хочется здесь остаться на долгий отрезок, чего у тебя не было давно?

– Да, цель – остаться здесь надолго. Но все зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня.

– Не все иностранцы так настроены: время очень напряженное. Как получается думать только о футболе?

– Я чуть паниковал еще поначалу, когда только переходил из «Ривера». Но когда прилетел в Москву, понял: жизнь тут идет своим чередом. Все работает, функционирует.

Да, с переездом в Россию у меня перестроился весь жизненный уклад. Но Москва – прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достает, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту.

Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрел стабильность. В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице мне важно спокойствие и благополучие. Я это получаю, – сказал колумбиец.

После перехода в 23-летний хавбек забил 1 гол в 9 матчах . Его статистику можно изучить здесь.