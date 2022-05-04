Ван Дейк про квадрупл: «Ливерпуль» могли выбить из ЛЧ. Мечтать можно, но нужно быть реалистами»

Вирджил ван Дейк рассказал о победе над в матче .

победил со счетом 3:2 (5:2 – общий счет) и вышел в финал турнира.

«Выдающийся второй тайм нам в нашем исполнении. Мы возвращали мяч себе так быстро, насколько это возможно.

Очевидно, что сопернику было непросто справиться с таким темпом. Это заслуженная победа, основанная на игре во втором тайме.

Что касается квадрупла, то если послушать нас и главного тренера, то мы не думаем об этом. Нет смысла об этом думать.

Мечтать можно, но нужно быть реалистами. Сегодня нас могли выбить из турнира. Это футбол. Небольшие детали все определяют», – сказал защитник мерсисайдцев.

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