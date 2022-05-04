У Коутиньо нет результативных действий в 6 матчах АПЛ подряд. «Вилла» и «Ньюкасл» сомневаются в выкупе хавбека у «Барсы»

Теги Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Филиппе Коутиньо Футбол

«Астон Вилла» сомневается в целесообразности выкупа хавбека Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне».

В последних 6 матчах АПЛ 29-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия.

Тогда как в предыдущих 8 играх на его счету было 4 гола и 3 ассиста.

«Вилла» арендовала Коутиньо в январе с правом выкупа за 40 млн евро по окончании сезона.

Полузащитника хотел перехватить «Ньюкасл», но теперь тоже немного охладел к нему.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

Подробнее статистика Коутиньо – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные