У Коутиньо нет результативных действий в 6 матчах АПЛ подряд. «Вилла» и «Ньюкасл» сомневаются в выкупе хавбека у «Барсы»

«Астон Вилла» сомневается в целесообразности выкупа хавбека Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне».
В последних 6 матчах АПЛ 29-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия.
Тогда как в предыдущих 8 играх на его счету было 4 гола и 3 ассиста.
«Вилла» арендовала Коутиньо в январе с правом выкупа за 40 млн евро по окончании сезона.
Полузащитника хотел перехватить «Ньюкасл», но теперь тоже немного охладел к нему.
Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
Подробнее статистика Коутиньо – здесь.