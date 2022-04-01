«Ньюкасл» хочет перехватить Коутиньо у «Астон Виллы». Бразилец намерен бороться за трофеи

интересен полузащитник .

По данным Diario Sport, «Ньюкасл» хочет перехватить хавбека «Барселоны» у . Бирмингемский клуб может выкупить бразильца у «Барселоны» за 40 млн евро, но «Ньюкасл» готов заплатить больше.

«Барса» признает, что у «Астон Виллы» есть приоритет. Однако каталонский клуб не станет делать скидок и понижать сумму выкупа.

Отмечается, что бразилец хотел бы перейти в сильный спортивный проект, где он сможет брать трофеи и бороться за высокие места в таблице.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 10 матчей в , забил 4 гола и отдал 3 передачи. Его статистика – здесь.