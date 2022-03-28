Коутиньо считает, что возвращение в АПЛ – верное решение. Он готов идти на уступки по зарплате

готов пойти на уступки по зарплате в вопросе своего будущего.

На данный момент бразилец выступает за «Астон Виллу», перейдя в команду на правах аренды из «Барселоны». Контракт с каталонским клубом действует до 2023 года.

Полузащитник считает, что, вернувшись в , он принял верное решение, поскольку вернул уверенность в своих силах.

Сообщается, что бразилец всегда помогает найти решения относительно своего будущего, в частности, по зарплате. Так, например, он шел на уступки по своему окладу, когда переходил как в «Баварию», так и .

Полноценный трансфер Коутиньо оценивается в 40 миллионов евро.