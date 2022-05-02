Депутат Журова об отстранении российских команд: «Это спланированный сценарий, чтобы через день, через два появлялись новости об отстранениях россиян»

Светлана Журова прокомментировала отстранение российских команд.

УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных на один сезон.

«Мы надеялись, что с футболом будет по-другому, так как там больше коммерческой составляющей. Но давление на мировое футбольное начальство не меньше, чем на других. И УЕФА просто выполнил требования сверху.

Это спланированный сценарий, чтобы через день, через два появлялись эти новости об отстранениях россиян. Если уж решение приняли, то оно принято по всем видам спорта, и объявили тогда бы уже сразу. Но им нужна постоянная повестка, чтобы каждый день были какие-то новости об отстранениях россиян, каждый день нужны санкции.

Думаю, что другим спортивным федерациям сообщили уже о санкциях, которые надо принять, как это сделал УЕФА. Просто это дело времени, чтобы на Западе подольше в инфополе звучали санкции в отношении России», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.