РФС об отстранении российских команд: «Продолжим защиту собственных интересов в CAS и оставляем за собой право подачи новых заявлений»

В РФС прокомментировали отстранение российских команд от международных турниров.
«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола.
Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.
Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.
РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.