РФС об отстранении российских команд: «Продолжим защиту собственных интересов в CAS и оставляем за собой право подачи новых заявлений»

В РФС прокомментировали отстранение российских команд от международных турниров.

«2 мая объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола.

Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.

РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», – говорится в сообщении службы коммуникаций .