Депутат Свищев: «Никто никогда не назовет причину отстранения российских команд. Нужно бороться с УЕФА»

прокомментировал отстранение российских команд от турниров .

«Худшие опасения подтвердились, к сожалению. Это ужасное решение. Конечно, жаль ребят, спортсменов, но никакой катастрофы в этом нет.

Думаю, что и профсоюзы должны отстоять свои права. Кто-то назвал причину отстранения? Никто ее никогда не назовет. Если есть шанс, то в юридическом поле нужно побороться с УЕФА.

Недавно они говорили, что не поддерживают лишения футболистов, а теперь исполком УЕФА отстраняет наши клубы и сборные. РФС и клубам нужно подумать, как лучше выйти из этой ситуации.

Почему бы не поучаствовать в других кубках и странах, которые будут готовы нас принять», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ.

Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро