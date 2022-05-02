Гладилин о Ваноли: «Тренер пока сам не знает, как играть. Это молодой специалист, и я не могу понять, что у него в голове»

Валерий Гладилин высказался о работе после победы на «Крыльями Советов» (2:1).

– Когда вышел Николсон, игра «Спартака» преобразилась. Вас не удивило, что он остался в запасе?

– Тренер пока сам не знает, как играть. Игры нет, и Ваноли ищет варианты: с одним нападающим, с двумя. Промес сидел в запасе, потом вышел. Сложно понять, почему два этих опытных игрока, умеющих атаковать, были в резерве.

Тренер ищет варианты, как лучше. Это молодой специалист, и я не могу понять, что у него в голове. Он меняет тактику, схемы игры, показывает эмоции.

Он как ребенок прыгал, когда «Спартак» забил второй мяч. Для него результат был очень важен, потому что в случае поражения команда оказывалась бы в зоне борьбы за выживание. Победа сняла этот вопрос.

– Осталось три матча до конца сезона, а тренер не может определиться с составом и схемой игры. Как относитесь к Ваноли, как к специалисту?

– Я пока не пойму его, чего он хочет. Даже в защите. То Кофрие играет, то Литвинов. На флангах и в атаке то же самое. У него нет костяка.

То Соболев сидел в запасе, то Николсон. Но в средней линии нет игры. Не хватает футболистов созидательного плана, поэтому приходится биться.

Нет поставленной игры, особенно в середине поля. А это основное – хребет команды. Все меняется постоянно. Идет стихийная борьба, а не наигранные комбинации.

Поэтому и результат такой: то выигрывают, то проигрывают. Как только у команды нет самоотдачи и сверх усилий, начинаются проблемы. Причем с любым соперником.

– Может такая перетасовка состава и является причиной отсутствия стабильной игры?

– Конечно. Надо определиться с костяком. В сильных клубах так серьезно не дергают состав. Только из-за травмы или переутомления происходит ротация. А здесь позиции меняются постоянно. Это создает сложности.

Ваноли не «Спартак» тренирует, а тренируется на «Спартаке». Не скажу, что он не понимает футбол, но не знает, что с такими исполнителями делать.

Сейчас команда обезопасилась от турнирных проблем, но я не думаю, что в дальнейшем мы увидим что-то яркое в ее исполнении, – сказал бывший тренер .