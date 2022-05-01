Ваноли о своем забеге: «Мы – одно целое. Чтобы создать что-то большое, нужна сплоченность»

рассказал, почему отпраздновал второй гол «Спартака» вместе с игроками.

Сегодня московский клуб одержал волевую победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура .

– Почему вы решили прибежать к воротам, где праздновали ваши футболисты после второго гола?

– Мы – одно целое, одна команда. Я – часть команды, и у меня есть чувства. Я вижу прогресс ребят. Чтобы создать что-то большое, нужна сплоченность. Мы ее показали. Я верил, верю и продолжаю верить в ребят, – сказал тренер .