Осинькин об 1:2 со «Спартаком»: «Если победа над нами вызывает у соперника такую бурную радость, значит, мы здорово их пугаем»

прокомментировал поражение от (1:2).

«Довольны только первым таймом. Второй тайм не получился. В первом смогли сыграть в футбол таким образом, что нам было удобно.

Во втором тайме на нас оказали серьезное давление, мы не смогли организованно ответить на это. Понимаем уровень футболистов. В физическом плане нас серьезно переигрывали, у нас пропускали несколько игроков. Не получилось освежить игру, хотя никто не выпадал. Но, в целом, команда играла не в свой футбол для себя.

У нас молодая команда, которая ищет себя в футболе. Если победа над нами вызывает у соперника такую бурную радость, то значит это хорошо, значит, мы стали их здорово пугать. Неплохо. Этот гол получился такой — полуваровский. Играли, играли и вдруг его засчитали, но у меня нет сомнений, что он был», – сказал главный тренер .