«Каждые 60 секунд нам ставят пенальти. Распространяйте, вместе мы остановим это». Твиттер «Спартака во время игры с «Крыльями»

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Пресс-служба «Спартака» пошутила о пенальти, которые назначают в ворота команды.

«Каждые 60 секунд в России в ворота «Спартака» ставят пенальти. Вместе мы можем остановить это, распространяйте этот пост», – сказано в сообщении московского клуба, которое появилось в англоязычном твиттере команды во время игры с «Крыльями Советов» (2:1).

В сегодняшнем матче в ворота «Спартака» назначили пенальти после игры Самюэля Жиго рукой. Это был третий пенальти, назначенный в ворота красно-белых за два последних тура РПЛ.

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