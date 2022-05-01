«Каждые 60 секунд нам ставят пенальти. Распространяйте, вместе мы остановим это». Твиттер «Спартака во время игры с «Крыльями»

Пресс-служба пошутила о пенальти, которые назначают в ворота команды.

«Каждые 60 секунд в России в ворота «Спартака» ставят пенальти. Вместе мы можем остановить это, распространяйте этот пост», – сказано в сообщении московского клуба, которое появилось в англоязычном твиттере команды во время игры с «Крыльями Советов» (2:1).

В сегодняшнем матче в ворота «Спартака» назначили пенальти после игры Самюэля Жиго рукой. Это был третий пенальти, назначенный в ворота красно-белых за два последних тура .