«Спартак» одержал первую волевую победу в этой РПЛ – в 27-м туре

одержал первую волевую победу в этом розыгрыше РПЛ.

Московский клуб выиграл у (2:1) в матче 27-го тура чемпионата. Красно-белые пропустили с пенальти на 30-й минуте, но отыгрались благодаря дублю Александра Соболева.

Это первая волевая победа «Спартака» в текущем розыгрыше чемпионата России.

До этого тура, помимо «Спартака», еще одной командой, не одержавшей ни одной волевой победы, был . Но вчера команда Игоря Шалимова выиграла у (3:2), хотя проигрывала с 7-й минуты.

Таким образом, теперь в нет команд без волевых побед в этом сезоне.