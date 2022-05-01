«Спартак» одержал первую волевую победу в этой РПЛ – в 27-м туре

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«Спартак» одержал первую волевую победу в этом розыгрыше РПЛ.

Московский клуб выиграл у «Крыльев Советов» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата. Красно-белые пропустили с пенальти на 30-й минуте, но отыгрались благодаря дублю Александра Соболева.

Это первая волевая победа «Спартака» в текущем розыгрыше чемпионата России.

До этого тура, помимо «Спартака», еще одной командой, не одержавшей ни одной волевой победы, был «Урал». Но вчера команда Игоря Шалимова выиграла у «Динамо» (3:2), хотя проигрывала с 7-й минуты.

Таким образом, теперь в РПЛ нет команд без волевых побед в этом сезоне.

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