Григорян о конфликте Дзюбы и Генича: «У нас больное футбольное сообщество. У игроков и комментаторов звездная болезнь, отсюда весь цирк»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Александр Григорян Матч ТВ ЦСКА жен Чемпионат.com Футбол

Александр Григорян назвал цирком конфликт Константина Генича и Артема Дзюбы.

Комментатор «Матч ТВ» и форвард «Зенита» высказались друг о друге в негативном ключе из-за спора о результативности другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.

«Я считаю, у нас больное футбольное сообщество. У футболистов звездная болезнь, у комментаторов – тоже. Отсюда и весь этот цирк.

Мы собрались обсуждать чемпионство «Зенита», а наблюдаем чистейший цирк! И все это выглядит некрасиво», – сказал главный тренер женской команды ЦСКА в эфире «Матч Премьер».

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ

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