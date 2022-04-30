Григорян о конфликте Дзюбы и Генича: «У нас больное футбольное сообщество. У игроков и комментаторов звездная болезнь, отсюда весь цирк»

назвал цирком конфликт и .

Комментатор и форвард высказались друг о друге в негативном ключе из-за спора о результативности другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.

«Я считаю, у нас больное футбольное сообщество. У футболистов звездная болезнь, у комментаторов – тоже. Отсюда и весь этот цирк.

Мы собрались обсуждать чемпионство «Зенита», а наблюдаем чистейший цирк! И все это выглядит некрасиво», – сказал главный тренер женской команды ЦСКА в эфире «Матч Премьер».

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ