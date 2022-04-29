Юсупов о Дзюбе: «Зенит» завоевал столько золотых медалей благодаря ему. Самый стабильный российский футболист последних лет»

назвал одной из причин чемпионств .

– Об уходе из «Зенита» жалеете?

– Нет. Заметил интересную особенность. В этом клубе если у кого-то сразу получается, то и дальше идет по накатанной. Ярчайший пример – Дзюба. А если с первого дня не пошло – все, уже не заиграешь.

– Это вы о ком?

– О Рязанцеве, Бухарове. Прекрасные футболисты, в «Рубине» стали двукратными чемпионами России, но в Питере не сложилось. Как и у Заболотного. А в «Сочи» и ЦСКА забивает. Да много таких ребят...

– Какими же качествами надо обладать, чтобы в «Зените» быстро стать своим?

– Нужно быть либо суперигроком, либо очень сильной личностью. Когда можешь в раздевалке и пошутить, и ответить, и стрелки на кого-то перевести...

– На это способен Дзюба. А еще кто?

– Немногие. Потому-то наши футболисты в «Зените» и не задерживаются. Это раньше там был русский костяк – Аршавин, Кержаков, Денисов, Анюков, Широков. Теперь все строится вокруг легионеров.

– Дзюба – «человек-радио». Когда такой футболист в команде – это плюс? Или, наоборот, раздражает?

– На мой взгляд, главное – то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов.

Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым – самый стабильный российский футболист последних лет.

Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает, – сказал полузащитник .