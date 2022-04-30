Широков о Слуцком после 0:6: «Если у человека есть совесть, он уйдет»

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Роман Широков считает, что Леонид Слуцкий должен уйти из «Рубина», если у него есть совесть.

«Не кажется ли, что в «Рубине» катастрофа? Мне кажется, всем давно кажется.

Можно и 0:6 проиграть, но не у себя дома, и не два раза выйти на половину поля соперника за первый тайм. Это уже ни в какие ворота не лезет. Если у человека есть совесть, то он уйдет. 

«Рубин» просто разорвали. Если раньше говорили, что им в равных матчах просто не везло, то здесь был просто позор, что они исполняли в первом тайме», – сказал бывший капитан сборной России.

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