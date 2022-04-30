Губерниев о Слуцком: «Рубину» нужно менять тренера. Команда рушится, это понятно всем, кроме руководства»

призвал отправить в отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

Казанцы сегодня проиграли (0:6) в 27-м туре . Всего «Рубин» потерпел шесть поражений в восьми последних матчах.

«Ничего страшного, Слуцкий будет работать дальше и проиграет 0:10. Понятно, что команда рушится уже давно, это ясно всем, кроме руководства , тренера нужно менять.

Слуцкий – хороший специалист, но у него ничего не выходит сейчас, если цель – терпеть такие унизительные поражения, то все хорошо, может быть, им нравится.

Сейчас 0:6, потом 0:8, 0:11 и так далее. Слуцкого нужно отправить в отставку как можно быстрее, – заявил комментатор.