Слуцкий о 0:6 с «Сочи»: «Встречались команды разного уровня. Думаю, это самое крупное поражение в моей карьере»

Главный тренер «Рубина» высказался о поражении от «Сочи» со счетом 0:6.

– Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос, насколько будет результат в пользу соперника.

– Леонид Викторович, понятно, что исполнители у «Сочи» сильнее, но все-таки: как вы планировали построить игру? Кристиану Нобоа дали очень много свободы в первом тайме.

– Какой сейчас уже смысл говорить о том, как мы планировали построить игру, если план в этом случае не сработал?

– 3 тура остается до конца, команда, по большому счету, продолжает борьбу за сохранение места в . После этого результата шансы ухудшились или остались на том же уровне?

– Ухудшились. Любое поражение ухудшает ситуацию.

– После поражения с таким крупным счетом, наверное, будет тяжело в психологическом плане возвращать футболистов в норму. Как вы планируете это делать, за счет чего?

– Пока я, наверное, не дам рецепта, что и как. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, это все равно очень болезненный удар по самолюбию каждого из нас. Осталось 3 тура, и нам надо максимально качественно их провести, стараясь набрать максимальное количество очков.

– и в прошлом сезоне закончили практически одинаково, а в этом сезоне мы видим команды разного уровня. Почему так вышло, за исключением ситуации с отъездом легионеров? Это все-таки было и в осенней части.

– В осенней части мы обыграли «Сочи», когда у нас была полноценная команда. Не очень понимаю вопрос.

– Результаты команд все-таки разнились.

– Они, может, и разнились, но мы и в том году после первой части чемпионата девятыми, закончили четвертыми. Вопрос же был о том, почему на сегодняшний день такая разница. На мой взгляд, ответ очевиден.

– Можно ли сказать, что это для вас самое разгромное и обидное поражение?

– Самое разгромное – да. Не помню такого результата, думаю, это самое крупное поражение в моей карьере, – сказал Слуцкий.