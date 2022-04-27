«Спорт перестал быть независимым. Решение полностью политизировано». Соломатин об отстранении российских команд

высказался об отстранении российских команд.

«Когда я узнал об этом решении, то лексика в моем исполнении была в основном ненормативная. Я был вне себя от злости. Потому что это решение не имеет ничего общего со спортом и со спортивными принципами. Оно полностью политизировано.

Такого быть не должно, но надо смириться с тем, что спорт перестал быть независимым. Даже если в и не хотели принимать такое решение, на них оказывалось такое давление, что выбора не было.

Чтобы понять, как это скажется на нашем футболе, надо дожить до окончания нынешнего сезона и понять, как будет в следующем. Если мы вернемся в еврокубки, что сейчас маловероятно, то это будет одна история. А если мы получим подтверждение, что мы снова останемся без международных турниров, то наш футбол изменится очень сильно.

Уедут почти все оставшиеся легионеры, уедут иностранные тренеры, будут играть российские игроки. Те, кто долгое время не мог попасть в состав, будут в него попадать, ну вот и посмотрим, на что способны эти футболисты. Но мне, если честно, сильно не хотелось бы, чтобы это все было надолго.

Когда смотришь такие матчи, как вчерашний полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом», то понимаешь, к чему нужно стремиться. Там абсолютно другие скорости принятия решений, там люди умеют действовать нестандартно, там принципиально другое качество исполнения. Если нас лишить матчей с такими командами, нас это отбросит назад», – сказал бывший игрок ЦСКА.