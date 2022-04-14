Словенец Халилович о России и еврокубках: «Не нравится, когда политику и спорт смешивают. Речь об обычных спортсменах, которые выживают, кормят семьи»

Словенец Денис Халилович прокомментировал отстранение России от международных турниров.

– Как считаете, должен ли УЕФА допустить российские клубы до участия в еврокубках на следующий сезон?

– Могу высказать только свое личное мнение: мне не нравится, когда смешивают спорт и политику. Если бы все зависело от меня, я бы разрешил российским клубам играть в еврокубках. Речь идет об обычных спортсменах, которые каждый день делают свою работу, выживают, которым нужно оплачивать счета, кормить свои семьи. Им необходимы соревнования такого уровня.

– Другой момент. В начале июня Россия должна стартовать в матчем против Албании. Как быть с этим турниром?

– Очень сложный момент. Я очень надеюсь, что до того момента ситуация между Россией и Украиной успокоится, и все придет в нормальное состояние. И тогда, очень надеюсь, Россия сможет сыграть с албанцами. Мне бы этого очень хотелось.

– И последний момент. Легионеры массово покинули Россию с разрешения ФИФА. Из-за этого многие клубы лишились лидеров и потенциальных очков. Должна ли ФИФА выплатить пострадавшим клубам компенсацию?

– Это действительно большая проблема. Им просто разрешили уехать, и огромное количество зарубежных футболистов воспользовалось этой опцией. Такая ситуация стала бы проблемой не только для российских, но и для любых клубов в мире.

Возможно, действительно должна заплатить компенсацию, потому что именно эта организация разрешила им уехать. У клубов начались проблемы и в плане спортивной составляющей, и в плане бизнеса. Тот же потерял столько игроков и теперь недосчитывается очков в каждом поединке. Но этот вопрос лучше адресовать ФИФА, – сказал бывший защитник .