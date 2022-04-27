Жезус забивает в ЛЧ каждые 106 минут. Это рекорд среди бразильцев

Форвард забил 20 голов в за 37 игр.

Вчера нападающий забил (4:3) в первом полуфинальном матче ЛЧ.

Бразильцу удается поражать ворота соперников каждые 106 минут – это рекордный результат среди его соотечественников, проведших минимум 10 игр в ЛЧ.

Для сравнения Globo Esporte приводит показатели некоторых других представителей Бразилии: у Ромарио был гол каждые 143 минуты, Неймара – 155, Роналдо – 208, Роналдиньо – 216, Ривалдо – 218, Кака – 220.

Подробно со статистикой выступлений Жезуса можно ознакомиться здесь.

4+1 – так Жезус уничтожил «Уотфорд». А ведь он уже вингер, а не нападающий