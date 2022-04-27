Жезус забивает в ЛЧ каждые 106 минут. Это рекорд среди бразильцев

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус забил 20 голов в Лиге чемпионов за 37 игр.
Вчера нападающий забил «Реалу» (4:3) в первом полуфинальном матче ЛЧ.
Бразильцу удается поражать ворота соперников каждые 106 минут – это рекордный результат среди его соотечественников, проведших минимум 10 игр в ЛЧ.
Для сравнения Globo Esporte приводит показатели некоторых других представителей Бразилии: у Ромарио был гол каждые 143 минуты, Неймара – 155, Роналдо – 208, Роналдиньо – 216, Ривалдо – 218, Кака – 220.
Подробно со статистикой выступлений Жезуса можно ознакомиться здесь.
4+1 – так Жезус уничтожил «Уотфорд». А ведь он уже вингер, а не нападающий