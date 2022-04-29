Пеп о Салахе: «Юрген сказал, что в «Ливерпуле» лучший вратарь, лучший центральный защитник, лучший опорник, лучший нападающий. Нормально, что они получают награды»

поздравил с получением награды лучшему игроку года в Англии.

Нападающий «Ливерпуля» стал лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов. Он набрал 48% голосов, опередив Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» и Деклана Райса из «Вест Хэма».

Главному тренеру задали вопрос на этот счет.

– Мои поздравления Салаху.

сказал, что в лучший вратарь, лучший запасной вратарь, лучший центральный защитник, лучший опорник, лучший нападающий. Поэтому это нормально, что они получают все награды.

– Разочарован ли Кевин де Брюйне из-за того, что он не выиграл приз?

– Он выигрывал его раньше, – ответил Гвардиола, пожав плечами.