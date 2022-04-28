Абрамович запросил у претендентов на «Челси» еще 500 млн фунтов. Он хочет, чтобы на благотворительность направили около 2,5 млрд

запросил у претендентов на покупку еще 500 млн фунтов.

Как сообщает Sky, владелец лондонского клуба хочет получить от потенциальных покупателей дополнительные 500 миллионов фунтов, которые пойдут на благотворительность.

Источник, близкий к переговорам, сообщает, что все три претендента, дошедшие до финального этапа переговоров, согласились на требование Абрамовича, однако неизвестно, успеют ли они найти необходимые средства за несколько дней до финальной презентации, которая пройдет в конце недели.

Один из инсайдеров сообщает, что Абрамович настаивает на передаче миллиарда фунтов на благотворительные цели сразу после завершения продажи.

Инвестор, участвующий в аукционе, сообщил, что Абрамович хочет, чтобы около 2,5 млрд фунтов были переданы на благотворительность. Нынешний владелец «Челси» хочет, чтобы еще 1-1,5 млрд фунтов были вложены в клуб в качестве инвестиций в стадион, академию и женскую команду.

Таким образом, новый владелец должен быть готов потратить на клуб 3,5-4 млрд фунтов.

Сообщалось, что на финальный этап переговоров приглашены три претендента — консорциум, в который входят пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли, а также владелец клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из Серии А Стивен Паглюка.