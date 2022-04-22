Дрогба о «Челси»: «Клуб страдает из-за санкций, но футбол тут ни при чем. Их вводят против Абрамовича, но ущерб наносят сотрудникам»

высказался по поводу усложнившейся деятельности .

«Очень жаль наблюдать за тем, что клуб страдает от санкций из-за ситуации на Украине. Я считаю, что футбол здесь ни при чем.

Не дать клубу работать на полную мощность – большая ошибка.

Когда вы вводите санкции против такого клуба, как «Челси», вы хотите, может быть, наложить санкции на за его отношения с мистером Владимиром Путиным.

Но я думаю, что вы наносите ущерб людям, сотрудникам из Англии и Европы.

Вы вводите санкции против болельщиков, который ездят за клубом много-много лет, давая ему жизнь.

Верю, что «Челси» по-прежнему будет одним из крупнейших клубов в мире благодаря наследию, которое было создано за последние 15 лет.

Последние 15 лет были очень успешными – никто не сможет отнять этого», – заявил бывший нападающий лондонского клуба.

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