Сергей Семак: «Дзюба будет готовиться к матчу с «Локомотивом», если ничего не случится в ближайшие дни»

рассказал о состоянии перед матчем с .

33-летний форвард из-за мышечной травмы пропустил игру 26-го тура с «Краснодаром» (3:1).

«У Дзюбы было небольшое повреждение, но вчера он провел полноценную тренировку. Если ничего не случится в ближайшие дни, он будет готовиться к матчу.

По поводу его будущего – это вопрос к Александру Ивановичу [Медведеву]. Руководство клуба будет принимать решение.

Сейчас у меня тоже нет контракта на следующий год. Преждевременно с моей стороны говорить, кто останется в команде, а кто нет», – сказал главный тренер «Зенита».

в субботу дома сыграет с «Локомотивом».