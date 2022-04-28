Сергей Семак: «Дзюба будет готовиться к матчу с «Локомотивом», если ничего не случится в ближайшие дни»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Александр Медведев Р-Спорт Футбол

Сергей Семак рассказал о состоянии Артема Дзюбы перед матчем с «Локомотивом».

33-летний форвард из-за мышечной травмы пропустил игру 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«У Дзюбы было небольшое повреждение, но вчера он провел полноценную тренировку. Если ничего не случится в ближайшие дни, он будет готовиться к матчу.

По поводу его будущего – это вопрос к Александру Ивановичу [Медведеву]. Руководство клуба будет принимать решение.

Сейчас у меня тоже нет контракта на следующий год. Преждевременно с моей стороны говорить, кто останется в команде, а кто нет», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» в субботу дома сыграет с «Локомотивом».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные