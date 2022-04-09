Сергей Семак: «Дзюба в хорошей форме. Его безголевая серия интересует только журналистов»

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Сергей Семак высказался о безголевой серии Артема Дзюбы.

Главный тренер «Зенита» также подвел итоги матча против «Ахмата» в 24-м туре РПЛ (2:0).

«Дзюба в хорошей форме, а его безголевая серия интересует только журналистов, нам же важнее то, как он работает на команду.

В первом тайме привыкали к газону. Возможно, Мостовой не совсем хорошо вошел в игру, но мы перестроились, и все стало получше. Все матчи складываются тяжело в Грозном, сегодня мы очень рады победе. В оставшихся 6 матчах должны набрать максимум очков. С логистикой никаких проблем нет – такой график позволяет восстанавливаться и готовиться к следующим матчам», – сказал Семак.

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