Семак о безголевой серии Дзюбы: «Он в нормальном состоянии, старается, выкладывается, профессионально делает работу. Голы обязательно придут»

прокомментировал безголевую серию Артема Дзюбы.

33-летний нападающий «Зенита» не забивает семь матчей подряд в .

– не забивает примерно с 19 ноября, когда он оформил хет-трик против «Нижнего Новгорода». Как можете оценить его текущую форму? Говорили ли вы с ним по поводу формы и что он сам об этом думает?

– Мы прекрасно понимаем и он знает, что не забивает достаточно долго, на протяжении семи туров.

Такая же серия была у него в начале чемпионата, когда он не забивал столько же примерно. Но любая серия рано или поздно прервется.

Что касается формы, то форма у него абсолютно нормальная. В последнем матче было несколько хороших моментов. Не хватает забитых мячей.

То, что он старается, выкладывается, чтобы помочь команде, нас радует. Профессионально делает свою работу. Думаю, голы обязательно придут.

Но самое главное, чтобы команда забивала и все действия были на пользу команде. На мой взгляд, он в нормальном сейчас состоянии, – сказал главный тренер .