Ребров о Сафонове: «У него еще не было таких проверок, как у Акинфеева. Сравнивать кого-то в сборной с Игорем глупо»

Технический координатор и экс-вратарь «Спартака» высказался о голкиперах.

— Среди вратарей в нынешнем сезоне кто-то вас удивил?

— Я никогда раньше не окунался в систему ЮФЛ. А тут ЮФЛ-1, ЮФЛ-2… Я не хочу называть фамилии. Просто увидел, что в академии «Спартака» есть реально хорошие вратари, которые при правильном отношении к работе могут спокойно дорасти до первой команды.

А на взрослом уровне из последнего: Акинфеев в недавнем кубковом дерби — «Спартак» (0:1) реально удивил. Он столько мячей потащил! После этого хочется, чтобы он как можно дольше продолжал играть.

— Сафонов сумел заменить Акинфеева в сборной?

— Это просто взгляд со стороны, но, думаю, у Сафонова еще не было таких проверок, которые были у Игоря. Говорю о больших турнирах. Не берем чемпионат Европы последний, потому что там у Матвея было не так много времени. У него все впереди.

Надеюсь, сборная вернется в большие турниры, российские команды вернут в еврокубки, тогда и можно будет говорить, что он заменил. А пока сравнивать кого-то в сборной с Игорем неправильно и глупо.

— У нас по-прежнему вратарская школа на высоком уровне?

— Думаю, у нас сильная вратарская школа, сильные вратари. Но чтобы сказать, что она реально хорошая, наши вратари должны играть на европейском уровне. Это касается всех футболистов, – сказал Ребров.