Первый тренер об Акинфееве: «Лучший вратарь страны. Такого уровня нет ни у кого, Сафонову еще далеко-далеко»

Первый тренер высказался о будущем вратаря .

8 апреля Акинфееву исполнилось 36 лет.

«Поздравляю Игоря с днем рождения! Есть ли смысл ему продолжать карьеру? Сейчас вообще ничего не понятно. Многое точно зависит от еврокубков и попадания наших клубов туда. Где мы будем выступать?

Конечно, Игорь конкурентен. Спокойно еще два-три года может отыграть. Главное, чтобы колено не болело. Сейчас он на первом месте идет по статистике, несмотря на возраст. Играет нормально. Лидер везде – на поле и в раздевалке.

Он сейчас лучший вратарь страны без сомнений. Самый стабильный. Такого уровня, как у Игоря, нет ни у кого сейчас. Есть Сафонов, но ему еще далеко-далеко до Игоря, играть и играть», – сказал Павел Коваль.