Садьо Мане: «Играть и тренироваться в Рамадан нелегко. «Ливерпуль» упростил нам жизнь – сейчас мы занимаемся по утрам»

рассказал о сложностях игроков, которые держат пост в Рамадан.

«Все непросто, потому что играть и тренироваться, соблюдая Рамадан, совсем нелегко. Но до его начала мы поговорили с капитаном и тренером и спросили, можем ли мы поменять расписание. Мы тренируемся по утрам. Нам так легче. Если ты потренировался утром, то затем у тебя есть время на отдых.

Если бы все было не так, то нам было бы сложно. Тяжело тренироваться около двух-трех часов [во время Рамадана]. Тренер дал согласие, и это упростило ситуацию. Мы стараемся показывать максимум.

В день матча все организовано по-особенному, но во время Рамадана это сложно. «Ливерпуль» попытался упростить нам жизнь. Мы пообщались с нашим нутриционистом, и она во многом нам помогла», – рассказал вингер в интервью beIN Sports.

Во время Рамадана не разрешается есть или пить от восхода до заката. При этом профессиональным спортсменам разрешается поститься в другое время до следующего Рамадана.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Видеотрансляция начнется в 22:00, текстовый онлайн тоже будет.