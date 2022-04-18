Ральф Рангник: «6 игроков «Ливерпуля» – из моих бывших клубов. Это неслучайно. Речь о схожих футбольных идеях»

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Ральф Рангник считает, что его футбольные идеи схожи с идеями Юргена Клоппа.

«Юрген построил эту команду за шесть с половиной лет. 6-7 его игроков раньше были моими – нашими – игроками. Мы подписывали их в наши клубы, когда их никто не знал.

Неудивительно, что «Ливерпуль», вероятно, команда с наибольшим количеством игроков из наших бывших клубов. Их подход, их стиль футбола, то, как они хотят играть, очень похожи [на стиль команд, где работал Рангник].

Я говорю не о том, какое влияние оказал на этих игроков. Речь о схожих футбольных идеях. Мы с Юргеном давно знаем друг друга, я знаю, как он хочет играть, и шесть игроков из моих бывших клубов в его команде неслучайно», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В разное время в командах, где Рангник работал тренером или функционером, выступали Садьо Мане, Роберто Фирмино, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Наби Кейта и Такуми Минамино.

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