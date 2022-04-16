Мане забил «Сити», в подкате выбив мяч у вратаря Стеффена. У него 9 голов «горожанам» с 2014-го

забил гол в полуфинале Кубка Англии после ошибки вратаря .

На 17-й минуте голкипер , получив пас от защитника, не успел вовремя избавиться от мяча, и вингер мерсисайдцев в подкате выбил его прямо в ворота.

Сенегалец после перехода в «Ливерпуль» в 2014 году забил «горожанам» уже 9 мячей – больше, чем любой другой футболист за это время. Чаще Мане поражал лишь ворота (13 раз).

Подробно со статистикой 30-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.