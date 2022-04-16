Мане забил «Сити», в подкате выбив мяч у вратаря Стеффена. У него 9 голов «горожанам» с 2014-го

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Кристал Пэлас Садьо Мане Зак Стеффен Футбол

«Ливерпуль» забил гол в полуфинале Кубка Англии после ошибки вратаря «Манчестер Сити».

На 17-й минуте голкипер Зак Стеффен, получив пас от защитника, не успел вовремя избавиться от мяча, и вингер мерсисайдцев Садьо Мане в подкате выбил его прямо в ворота.

Сенегалец после перехода в «Ливерпуль» в 2014 году забил «горожанам» уже 9 мячей – больше, чем любой другой футболист за это время. Чаще Мане поражал лишь ворота «Кристал Пэлас» (13 раз).

Подробно со статистикой 30-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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